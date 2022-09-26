台股今早開盤跌逾200點，失守「萬四」，以及國安基金第8次護盤起點價位；台北外匯經紀公司新台幣匯價早盤盤中貶破31.8元，呈現股匯雙殺。台銀今早現金匯率牌告，美元兌新台幣賣出匯價已經來到32.13元。

在台股方面，高價股在上周五殺盤後，今早略見止穩。法人指出，台股目前投資價值浮現，首先是本益比已大幅修正至10.98倍的低水準，甚至低於2015年7月的13倍，已來到歷史低檔評價，且股價淨值比也從高點2.6倍大幅修正至目前的1.79倍。雖然美國快速升息可能導致新興貨幣承壓，從外資持續站在賣方可見一斑，但因為台灣半導體主要出口為全球需求高漲的邏輯IC，加上台灣經濟體質佳，經常帳、外債占GDP比重相對南韓低，預料有足夠抵禦資金流出的衝擊。

至於新台幣匯價，匯銀認為，上週FOMC如市場預期升息3碼至3～3.25％，只是2023年目標利率落在4.6％，超出市場預期的4.5％，且市場預期11月FOMC可能將激進升息3碼，美元指數升破111，台幣貶破31.7元，美國2年債及10年債殖利率來到4.13％及3.7％，美、台利差擴大，外資賣超過後，資金持續匯出，美債亦出現吸引人價位，而企業庫存仍在消化當中，基本面乏善可陳，資金流往美元及債市，新台幣恐仍向「32」字頭叩關。