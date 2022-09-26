由梅洛尼（Giorgia Meloni）義大利兄弟黨（Brothers of Italy）領軍的右翼聯盟料將在下一屆議會中獲得絕對多數席次，這將使義大利擁有自二戰以來最右翼的政府。

作為該聯盟最大黨的領袖，梅洛尼可能成為義大利首位女總理。

現年45歲的梅洛尼刻意淡化其所在政黨的「後法西斯」（post-fascism）出身，並將其型塑為一個主流的保守派團體。她承諾將支持西方對烏克蘭的政策，但也不會讓這個歐元區第三大經濟體承擔不當的風險。

基於要繼續團結一致對抗俄羅斯的期望，以及對義大利債台高築的擔憂，這個由右翼聯盟贏得義大利大選的結果，可能將在歐洲政壇和金融市場敲響警鐘。

根據義大利廣播電視公司（RAI）公布的出口民調，包括薩爾維尼（Matteo Salvini）的「聯盟黨」（League）和貝盧斯科尼（Silvio Berlusconi）的「義大利前進黨」（Forza Italia）在內的右翼聯盟，將拿下41%～45%選票，足以掌控國會兩院。由梅洛尼領導的極右派「義大利兄弟黨」（Brothers of Italy）將拿下22%～26%選票，可望成為最大政黨。

該民調並表示，在議會下議院400個席之位中，右翼聯盟將拿下 227～257個，而在參議院200個席次中，右翼聯盟將拿下111～131席。

媒體報導，義大利兄弟黨是相當友台的政黨，梅洛尼此前接受訪問時曾表示，如果其政黨聯盟贏得大選，台灣絕對會是義大利新政府最重要的議題之一。

這次大選的完整計票結果將在當地時間周一早上出爐。