金管會證期局表示，核准施羅德投信申報募集開放式組合型「施羅德全週期動態多元資產組合證券投資信託基金」，總面額6億美元整，由中信銀擔任基金保管機構，應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額700萬美元。

證期局指出，「施羅德全週期動態多元資產組合證券投資信託基金」以美元計價發行，原則上自成立日起屆滿3個月後，投資於本國及外國子基金的總金額，應逾基金淨值的70％，且自成立日起屆滿6個月後，投資於外國子基金的總金額，應逾基金淨值的60％。