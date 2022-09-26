車用電子及北美3大雲端服務廠訂單挹注，光寶科(2301)預估，今年車用電子及雲端運算等產品成長幅度可望高達30%到40%，且明年亦可望維持強勁成長力道，今年第4季會比第3季好，明年營運亦樂觀，可望維持雙位數成長目標。

今年全球總經變數可說是電子廠商競爭力的照妖鏡，通膨升息消費緊縮、高庫存調整及大陸疫情封控及限電，一連串的考驗讓電子廠商業績強弱分明，光寶科因近幾年將業務聚焦在「電動車」、「5G & AIoT」、「雲端運算」與「智慧電網」等領域，其中雲端運算部分，北美4大雲端服務業者有3家是光寶的客戶，車用光電產品出貨也受惠於ADAS滲透率提升穩定放量，加上半導體元件供應趨於正常，讓光寶科今年本業營運無畏全球總經變數自第2季展現強勁成長力道，更難得的是，隨著產品組合優化及營運效率提升，光寶科第2季合併毛利率為20.4%，季增3.3個百分點，年增0.7個百分點，營業淨利率為10.2%，季增3個百分點，年增0.9個百分點，雙雙創下單季歷史新高，累計上半年每股盈餘2.66元；累計前8月合併營收為1144.42億元，年增8.33%。

雖然第4季為傳統淡季，在車用電子及雲端運算訂單強勁下，光寶科預估，第4季營運有望超越第3季，且成長動能將延續到2023年，今年雲端運算業務可望成長達30%到40%，明年亦能維持相同幅度成長；車用產品部分，光寶科主要客戶為美國基礎設備供應商，今年車充產品較2021年成長3倍，隨著美國基礎建設推動，看好明年也有倍數成長。