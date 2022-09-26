9月22日，加拿大外長梅拉妮·喬利在一次演講中表示，加拿大將加入由美國牽頭成立的「藍色太平洋夥伴」（PBP）。美國對於南太地區的外交投入是其「印太戰略」的重要組成部分，加拿大版的「印太戰略」也在這次的積極響應中呼之欲出。而美加的印太戰略有何區別？廣東外語外貿大學區域國別研究院加拿大研究中心研究員劉丹今天（26日）在《環球時報》撰文分析，相對於外交與安全，經濟是加拿大的最大訴求。

文章稱，其實在川普政府最開始提出「印太戰略」以及拜登政府繼承且全力推進「印太戰略」的過程中，加拿大的反應略顯冷淡，尤其是相比同為中等國家的澳洲而言。不過，雖遲但到的加拿大「印太戰略」也在2021年底拉開帷幕。去年12月16日，加拿大總理杜魯道在任務授權書中指示新任外長喬利「制訂並啟動一項全面的印太戰略，以深化該地區的外交、經濟和國防夥伴關係以及國際援助」。今年6月，加拿大外交部成立由14名成員組成的「印太地區」諮詢委員會。總體來說，加拿大政府計畫從外交、安全、經濟三個方面來打造自己的「印太戰略」。

文章稱，外交方面，加拿大的「印太戰略」呈現出一貫地追求「依附與獨立」的特點。一方面，加拿大會加入諸如PBP等美國牽頭的「印太戰略」機制，這既是回應國內對於加拿大缺席「奧庫斯（AUKUS）」、四邊安全對話等機制的質疑和擔憂，也是實踐其多邊外交的一貫做法。尤其是在地緣政治、經濟、安全形勢都格外複雜的「印太地區」，加拿大更加需要盟友和集體行動的保駕護航。另一方面，加拿大不少智庫也在討論「印太戰略」時強調，「加拿大需要自己的印太戰略」，應該集合中等國家的力量來提升話語權，而不是單純成為美國「印太戰略」的附屬。這一外交政策上的矛盾如何調和，對於加拿大而言，恐怕是一個永恆的外交難題。

此外，安全方面，加拿大的「印太戰略」試圖關注諸如南海等傳統安全問題，也關注諸如海盜、非法捕魚和氣候變化等非傳統安全問題，並且積極安排相關專業人員負責和主動與「印太地區」相關國家接觸。例如，特魯多任命擅長海洋戰略的茱蒂·托馬斯為新的國家安全顧問。

最後，相對外交與安全，經濟似乎才是加拿大「印太戰略」最大的訴求。外長喬利今年4月訪問印尼和越南時重點探討了「東協-加拿大自由貿易協定」談判的可能性。而且，這從「印太地區」諮詢委員會的成員構成更是可見一斑。14名成員中大部分都擅長經貿領域的議題，例如亞太基金會董事會主席皮埃爾·佩蒂格魯，加拿大政治和商業領袖之一的弗蘭克·麥肯納等。這種缺少職業外交官和地緣政治專家的構成在加拿大國內遭到詬病，一些學者認為加拿大政府的「印太戰略」把經貿利益置於國家安全利益之上。

文章稱，除了這幾個值得重點關注的角度，目前加拿大國內關於「印太戰略」的討論還集中在另一個關鍵因素，即中國。卡爾頓大學國際關係學教授包天民指出，最初外交部的「印太戰略」草案中沒有提到中國，但後來越來越多的聲音開始爭論是否應該將中國因素納入建議。從當前加拿大加入美國針對中國在南太不斷提升的影響力所打造的PBP來看，加拿大似乎有了決定，中國因素將不可避免地出現在加拿大的「印太戰略」之中。這對於一直未見起色的中加關係而言，並不是一個好消息。