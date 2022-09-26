查爾斯坐上英王座，哈利和梅根沒戲唱了。

哈利和梅根自從淡出英國王室以來，陸續接受專訪並出書，連連投下震撼彈，使他們和英王查爾斯等王室成員關係緊張。儘管由於英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）辭世，哈利延後出版大爆料回憶錄，但並沒有取消。

據《野獸日報》（The Daily Beast）報導，雖然在女王葬禮期間，查爾斯努力設法維持平和，但似乎已有腹案，可能永久影響他和小兒子哈利的關係。

雖然他不斷向哈利和兒媳梅根釋放善意，但似乎已達他的極限。據查爾斯的友人透露，由於愛德華八世1936年因「不愛江山愛美人」，選擇迎娶美國離婚婦人辛普森而退位，從此在海外度過餘生，有前例可循，查爾斯可能考慮「放逐」哈利。

「王室靠放逐愛德華八世，化解了退位危機，最後讓他和辛普森夫人幾乎在所有英國人眼裡，都顯得無足輕重、誤入歧途、不忠，甚至背信棄義。」

這位消息人士說，同樣的事已發生在哈利和梅根身上，未來幾年在查爾斯統治下，這只會加速進行。不過，哈利身為次子，就英國君主政體的組織結構而言，帶來的生存威脅遠比身為長子的任性英王愛德華八世小。

另一位白金漢宮前幕僚透露，哈利夫婦雖然獲邀出席加冕儀式，但肯定只會坐在次等席，就像在女王葬禮時，坐在安德魯兩個女兒碧翠絲（Beatrice）和尤吉妮（Eugenie）的身旁般。面對維護王室這件事，查爾斯會毫不留情，而這意味著盡量讓哈利和梅根遠離王室核心。

此外，這位幕僚指出，查爾斯在繼位聲明中鼓勵哈利和梅根，「繼續在海外建立自己的生活」，已毫不掩飾地表明，不要經常返英，打擾他的統治。