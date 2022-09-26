因罹癌長期住院化療的台南市議會副議長林炳利，26日凌晨在安南區家中病逝，享壽60歲。此一消息傳出後，許多議會同仁及親友紛紛表示不捨，今天進行的市議會定期會自由發言時間前，到場備詢的市長黃偉哲也率官員起立默哀1分鐘。

林炳利過世後，國民黨市長參選人謝龍介在臉書表示，傳出這起噩耗令人感到遺憾。今年上半年看到林炳利時還精神奕奕，以為副議長經過化療，應該可以很快康復，沒想到竟然病情惡化。

謝龍介強調，與林炳利認識30年，2人從年輕時就相識，對他病逝感到特別惋惜。副議長在台南政壇這麼多年，為安南區做出眾多貢獻，令人懷念。

據查，林炳利為無黨籍，從縣市合併前至今已經連任六屆安南區市議員，本屆與議長郭信良搭擋當選副議長，但因罹患癌症，經多次開刀雖有改善，但最近卻病情惡化。不過，林炳利因健康問題已退出下屆議員選舉，改推安南區保安宮主委邱昭勝接棒。