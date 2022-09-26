Pistons’ Kemba Walker will likely be away from the team as training camp opens this week, sources tell me and @JLEdwardsIII. Detroit will need to waive or trade a player by Oct. 17 to be at the league limit for standard roster spots going into the season. — Shams Charania (@ShamsCharania) September 25, 2022

沒想到曾經4度獲選全明星球員的肯巴沃克，如今竟然淪落到這種地步！根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞26日爆料，肯巴沃克可能在活塞季前訓練營開始之前宣告離隊，因為活塞在10月18日之前至少交易或釋出1名球員，才能達到新球季球員限額。

2011年第9順位被黃蜂選上的肯巴沃克，生涯前9季都在黃蜂打球，且逐漸站穩「蜂王」地位，沒想到2019年突然被交易到塞爾提克，只待兩季之後又被交易到尼克，上季除了出現膝傷，也被尼克逐漸邊緣化，僅打37場就告提前報銷。

到了今年7月，尼克把肯巴沃克交易到活塞，可是活塞最近才跟爵士達成交易，用歐利尼克與薩賓李換回波達諾維奇，如此一來活塞陣中擁有16名擁有保障合約的球員，自然想在新球季開打前，趕緊至少交易或釋出1名球員達到上限。

肯巴沃克曾在2018-19年球季效力黃蜂時，交出場均25.6分、5.9助攻與4.4籃板的優異表現，沒想到上季效力尼克只拿場均11.6分、3.5助攻與3.0籃板，整體狀態下滑不少，這也是才32歲的他，為何快要淪落到沒人要的窘境主因之一。