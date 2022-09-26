We got an old fashioned National Anthem standoff! 🤣 pic.twitter.com/1FtR7kiTdV — MLB (@MLB) September 25, 2022

皇家與水手26日打了一場瘋狂的比賽，不只皇家單局海灌11分，開賽前就有兩位投手遭主審驅逐出場。皇家投手韋佛（Luke Weaver）、水手投手羅比雷（Robbie Ray）賽前唱完國歌之後仍然不肯離開，兩人站在場內維持右手放胸前的姿勢，就是要比比看誰站得更久。最後主審發脾氣了，揮手將韋佛攆出去，水手羅比雷獲勝！不過比賽結果是皇家13比12險勝水手。

韋佛表示這只是一個小小的玩笑，他和羅比雷曾是響尾蛇隊友，但這不是預先安排的。他們只是碰巧發現對方唱完國歌都沒走，然後就一直死撐下去。「這是我們主場（皇家）本季最後一戰了，球迷都興致高昂，隊友也聚集在背後支持我。」

這種事之前也發生過，雙方隊友很快明白兩個人是在玩，起鬨地跑去給他們遞毛巾、噴水降溫。他們真的撐了很久，兩邊總教練交出棒次卡片，皇家先發投手卡斯提歐（Max Castillo）熱身完畢，比賽的第一球都準備要投出了，兩人都還站著沒走。主審對韋佛提出警告，後來宣布將他兩人驅逐，但主審先抓的是韋佛，所以是賽揚獎投手羅比雷贏得了這場較勁，身後的球迷鼓掌喝采。

比賽方面同樣瘋狂，水手5局上沒有任何長打，藉著一壘打和保送居然海灌8分。6局下皇家整個打線都燃起來，連打了14個人次灌進11分，兩隊全場僅1支全壘打，兩邊投手合計15個四壞保送是陷入打擊戰的主要原因。