有些人看起來整天逍遙自在，過著吃吃喝喝的享樂生活，但有一天他卻突然光芒萬丈，讓你怎麼也追趕不上他的車尾燈，其實你不知道他付出多大的努力，犠牲多少的事物，才造就了現在的他，《科技紫微網》運勢專欄指出，雙魚座、射手座、水瓶座感覺他整天耍廢，但是他認真努力起來，是非常可怕的，他們直到達到目標之前都不會放棄。

雙魚座

雙魚座的人生浪漫，豐富的想像力會讓人有不切實際的感覺，旁人對他們說過的話都只是聽聽而已，面對各種酸言酸語，會令雙魚的內心積極了起來，他會開始默默行動，比別人更加倍努力，要讓自己成為一個受人敬佩，而不再是被看笑話的人，到最後雙魚座通常都是贏家，讓身邊的朋友不敢再多說一句話。

射手座

射手座的人平時總是嘻嘻哈哈少根筋，好像什麼都不在乎的樣子，其實他們只是在暗中觀察著大家，因為他們很容易看透事情的真假，很多事情都看在眼裡卻不想說破，因此就跟著演戲耍寶。他們心裡的計畫也不願意讓旁人來干擾插手，獨自默默執行著，直到達成目標後別人才會知道，這就是為什麼時常詢問射手座目標，他卻神神秘秘的不想說的原因。

水瓶座

水瓶座的人我行我素，不想與人競爭，也不輕易展現實力，在別人眼中，會認為他們很跩不屑一顧，但水瓶們根本不在意別人的想法，他們按照自己的節奏前進，不會顧慮太多外在因素和打亂原定計畫，只是默默地做好自己想做的事，勇敢嘗試各種他們有興趣的事，最後便能成就自我，飛得比別人都還高。