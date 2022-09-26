美元指數突破113再刷20年新高，熱錢持續外流，新台幣貶勢加劇，今（26日）台股早盤重挫逾300點，新台幣也重貶超過2角，觸及31.899元，創下5年9個月新低，距離32元大關越來越近。

上周美國聯準會宣布升息3碼，連三次升息幅度皆達3碼，今年已累計升息12碼（3%）使得美元指數跟著飆破113寫下20年來新高，迫使今新台幣開盤即重貶逾2.2角。

新台幣早盤觸及31.899元，目前則收斂至31.890左右，但仍寫下2017年1月以來的新低，已逼近31.9元關卡，32元大關岌岌可危。