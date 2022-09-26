男星彭于晏出道多年，憑著帥氣外表與精湛演技受到大批粉絲的喜愛，近幾年將事業重心轉往大陸發展的他，更是人氣爆棚，私底下的一舉一動備受關注。而近日便有一名大陸網友，在網路上公開自己在上海某餐廳用餐巧遇彭于晏時的照片，在網路上引起熱烈討論。

一名大陸網友「健火火」日前在小紅書上，回憶2019年與友人在上海新開的餐廳用餐的趣事，她透露當時在餐廳時意外得知彭于晏以及其工作團隊也在店內用餐，還坐在自己身後的包廂裡，讓她興奮不已，沒想到過沒多久就真的看到「野生彭于晏」現身走向洗手間，她等到對方準備回到包廂時，便鼓起勇氣上前表示「可以握一下手嗎？」而彭于晏也不假思索的爽快答應。

看到彭于晏的舉動令網友開心不已，接著又詢問「那可以抱抱嗎」，當下有些醉意的彭于晏竟也熱情表示「沒問題啊」便主動上前擁抱她，讓女網友直呼「媽呀！現在都能記住當時的美好場景，太幸福了，我估計我的帥氣桃花在此一役就被用完了吧」，並開心表示「9.4我的彭于晏節」。

而照片一曝光後也立即在網路上掀起熱議，網友看了紛紛表示「天啊，這個運氣」、「我也想抱他」、「和這樣極品的男人擁抱，做夢都會笑」、「光聽就臉紅心跳」、「我的媽呀！好像男友的擁抱」、「已融化」，女網友還在留言處強調彭于晏不僅人超好還有明星職業素養，再度羨慕死一票女粉絲。

網友挖出2019年巧遇彭于晏的照片，引起熱議。（圖／微博@彭于晏）

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