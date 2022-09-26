日本共同社引述韓聯社報導，有一列裝載貨物的列車從中國遼寧省丹東出發，經中朝友誼橋駛往北韓西北部的平安北道新義州。這是中朝貨物列車自4月29日因新冠肺炎疫情暫停運作後，時隔150天重啟。報導指出，這被視為是中國與北韓兩國之間貿易擴大的跡象。

據兩國關係人士透露，北韓向中國要求重啟鐵路貨運，在近日達成協議。雙方也在考慮，10月16日召開的中共二十大落幕後，將進一步增加兩國間的貿易量。

報導說，自北韓實施防疫對策、於2020年1月底封鎖國境之後，從丹東到新義州之間的列車便在同年暫停運作。