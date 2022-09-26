國旅補助只到10.7 COOL浪持續催落去! 馬拉灣延長營運至10月底休園。（麗寶樂園渡假區提供）

雙十連假的三天假期舉辦第一屆漂漂河趣味健走大賽。（麗寶樂園渡假區提供）

交通部觀光局推出悠遊國旅補助計畫，針對主題樂園提供補助，將於10月7日結束。麗寶樂園渡假區指出，馬拉灣今年決定延長夏季才有的限定水樂園營業時間至10／30日，雙十連假三天假期更舉辦第一屆漂漂河趣味健走大賽；在長達270公尺漂漂河內設置各種障礙及有趣關卡，讓遊客不僅只能在夏天玩水消暑，在秋天玩水也能又Chill又悠閒。

麗寶樂園渡假區說，馬拉灣為季節限定的樂園，許多遊客最期待的就是夏天能到馬拉灣來玩水消暑，今年除讓遊客能在酷熱的夏季進馬拉灣玩水消暑外，更是加碼延長營業日期到10月底，除10／12、10／19、10／26休園保養外，其餘時間讓遊客也能體驗在秋天涼爽不用怕曬的季節，暢玩馬拉灣各項刺激、有趣的設施，享受泡在水裡的悠閒舒適感。

園內擁有全東南亞第一座，可造出近3公尺高浪的大型露天造浪池「大海嘯」，不管是被轟天浪蓋火鍋的痛快或是在方塊浪(鑽石浪)享受如水行俠般隨波浪悠遊自在搖擺。還可以坐上高速的「巫師飛艇」，從高達15米的高台垂直俯衝而下，在U形軌道來回高速擺盪，刺激又好玩都是獨一無二的玩水體驗。

麗寶樂園渡假區指出，10／22、10／23日的馬拉灣內還有「趣頑吧!麗寶運動嘉年華」活動，首度將羽球、桌球、匹克球場地搬進麗寶福容大飯店和馬拉灣，結合場地特性推出水上戶外羽球、沙灘戶外羽球等多項趣味運動競賽。

另主辦單位更邀請來玖壹壹、宇宙人、溫妮、J.Sheon、劉學甫等明星藝人在麗寶落羽松草原熱血開唱、HIGH翻選手之夜，為選手們加油！不是選手也沒關係，一樣能跟偶像狂歡整夜，即日起早鳥票只要600元起，活動詳情請洽趣頑吧!