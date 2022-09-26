民進黨近日狂打民眾黨新竹市長候選人高虹安，民進黨立法院黨團總召柯建銘等人甚至為此行文資策會索要高過去資料，消息傳出後柯稱，當時高所領薪水、獲得的補助都是公帑，要了解清楚。民眾黨立委蔡壁如則以同樣邏輯反質疑，買疫苗花的錢、12億蓋的天堂路棒球場也全都是花納稅錢，為何不讓民眾了解清楚？

蔡壁如昨（25）日在臉書表示，資策會雖然是民國68年時，由經濟部聯合學術界和企業界共同出錢成立，但這幾年政府捐助費用不到一半，工作人員不是公務人員，預算也不必送立法院，毫無疑問是一個私法人、民間為主的財團法人組織，柯建銘等立委卻向資策會索要涉及他人個資的內容，引起議論。

「今天一個立法委員、黨團、政黨，可以這樣子輕易把黑手伸進民間法人，是台灣人權大倒退的案例！」蔡壁如指出，柯建銘稱資策會是政府所屬財團法人，每一分錢都是公帑，高虹安的薪水、補助都要了解清楚，「我就問：買疫苗花的錢、12億蓋的天堂路棒球場，那一個花的不是人民的納稅錢？為什麼就是不讓我們了解清楚？」

蔡壁如怒批，先前總統蔡英文獨斷獨行提名新竹市前市長林智堅選桃園，甚至不惜和台灣最高學府站在學術的對立面，結果民進黨「全黨救一人」失敗後，現在又「全黨打一人」，質疑「無所不用其極要搶回新竹市，只為救小英主席的面子？」