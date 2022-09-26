日本9月服務業和整體商業活動重拾增長，但製造業創下20個月來最疲弱的擴張，顯示企業苦於全球經濟放緩，並因能源和原材料價格高漲而陷入掙扎，而日圓疲軟不振更加劇了通膨壓力。

au Jibun Bank日本9月製造業採購經理人指數（PMI）經季調後初值為51.0，低於8月終值51.5，並創下2021年1月來新低，儘管仍保持在榮枯分界點50之上。

其中，產出與整體新訂單均連續第三個月萎縮，是拖累整體製造業的主要原因。9月新訂單分項指數初值甚至創下兩年來新低。

另一方面，au Jibun Bank日本9月服務業PMI指數初值為51.9，高於8月終值49.5，意味著重返擴張。

9月綜合PMI初值亦重拾增長，從8月終值49.4回升至50.9。

惟負責編制這項調查的S&P Global Market Intelligence資深經濟學家Joe Hayes表示，由於通膨壓力，以及全球經濟增長不斷惡化給製造業和服務業活動都造成壓力，日本的整體增長仍然乏力。

這份調查對未來一年的樂觀情緒跌至5個月低點，部分即因為美日兩國的貨幣政策日益分歧，導致日圓大幅貶值。Hayes表示，我們看到日圓大貶，今年以來日圓不斷推升價格壓力，但企業卻難以將這些增加的成本負擔完全轉嫁給客戶。