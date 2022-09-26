澎湃新聞報導，面對人民幣對美元的匯率連續走低，中國人民銀行今天（9月26日）開盤前再出手。

9月26日9時16分，中國人民銀行發佈消息稱，為穩定外匯市場預期，加強宏觀審慎管理，中國人民銀行決定自2022年9月28日起，將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從0上調至20％。

簡單地說，調整後，假設某銀行上月遠期售匯簽約額為100億美元，則這個月需要向央行繳納20億美元的準備金，一年後央行會原封不動還給銀行，而調整前，銀行不需要繳納這筆錢。

徵收遠期售匯業務的外匯風險準備金始於2015年「811」匯改之後，也被稱之為中國版「托賓稅」。當時人民幣出現大幅貶值，央行在當年8月底出手，要求自2015年10月15日起，開展代客遠期售匯業務的金融機構（含財務公司）向央行繳納外匯風險準備金，準備金率暫定為20％。隨後成為大陸央行調節外匯市場的工具之一。

在大陸央行出手將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從0上調至20％後，一度跌破7.16關口的離岸人民幣對美元匯率反彈，一度收復7.15關口。

9月26日9時30分，人民幣對美元即期匯率開盤報7.1400，隨後收復了這一整數關口。

9月26日，美元指數盤中直線拉升，最高昇至114.6882。

9月26日，人民幣兌美元中間價報7.0298，調貶378個基點。今年以來，人民幣對美元中間價累計下跌了10.26％。

遠期售匯業務的外匯風險準備金率是本輪人民幣貶值後，大陸央行第二次出手。

人民幣對美元匯率8月15日起開始大幅走低，9月5日盤中跌破6.94關口，在此背景下大陸央行傍晚宣佈，2022年9月15日起，下調金融機構外匯存款準備金率2個百分點，即外匯存款準備金率由8％下調至6％。