第八代嗡嗡包今亮相，由北市議員李建昌到現場參與走秀。（游念育攝）

為慶祝雙十國慶，北市府不但將在10月10日上午在市民廣場舉辦升旗典禮，還要發送每年最受矚目的國慶限量紀念品「嗡嗡包」，第8代嗡嗡包26日亮相，並首次邀請北市議員李建昌到現場走秀。本次嗡嗡包設計為輕量隨行風，以辛勤的蜜蜂為概念發想，讓早起參加國慶升旗活動的大小朋友可輕裝背帶出行，行動便捷、自由無負擔。

今年以國慶及蜜蜂配色概念推出限定雙款－「BEE FREE自由的蜂（藍黃款）」及「BEE FRESH清新的蜂（紅白款）」，藍黃款象徵台北多元自由融合，紅白款對照有赤子清新之心。

在布標主視覺設計上，以辛勤的蜜蜂為精神代表，並巧妙將「2022」融入蜜蜂翅膀設計，使整體更具簡約、樸實自然，此外，每份嗡嗡包加碼贈送國慶藍紅束繩外袋，質感大幅提升，提供市民朋友兩份驚喜。

民政局表示，今年延續防疫新生活，以「線上登記抽籤、現場領取」方式發送嗡嗡包，民眾可於9月26日下午2時起至10月3日中午12時前透過兩種管道擇一方式登記。

民政局指出，可下載「台北通App」並加入會員登記，或從活動登記網頁（https://tp-service.gov.taipei/buzzbuzz）以「健保卡」、「自然人憑證」或「行動自然人憑證」擇一方式登記，期間內完成登記作業即可參加抽籤，主辦單位將電腦隨機抽出3500名幸運兒，中獎名單將於10月5日上午10時公佈於民政局官網及台北通活動訊息，同時以手機簡訊及電子郵件通知，中獎者請國慶當日持「台北通App」、「身分證」及「中獎通知訊息」，由本人親至現場參加國慶活動後，即可兌換領取最新代嗡嗡包，相關問題請洽詢國慶活動小組，電話02-8732-4281，吳先生。