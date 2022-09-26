有些人談戀愛時死心塌地，分手時卻拖泥帶水，命理專欄《旺好運》指出，天秤座、天蠍座、獅子座恰好相反，他們對待感情拿得起放得下，分手時非常灑脫，即便舊愛苦苦哀求也不為所動。

第三名、天秤座

對任何事情一向要求公平的天秤，面對愛情也不例外。天秤十分專情，一旦認定對方就會死心踏地，不過他們的臉皮很薄，當發現自己為這段感情的付出與收獲不成正比，他們就會慢慢回收感情，最後不論是誰先提出分手，他們都會笑著接受，轉身就走。

天秤很重感情，但天生要求公平的個性，常常逼著他們要公正的對待每件事情，實際上他們是會將另一半及家庭照顧得無微不至的星座，和他們在一起可說是無後顧之憂，所以遇到不錯的天秤，請好好珍惜，不會吃虧的。

第二名、天蠍座

一直以來天蠍都給人敢愛敢敢恨的形象，實際上也是如此。在熱戀的過程中，天蠍會把對方放在心裡最深處，甚至願意為了戀人犧牲奉獻，然而當天蠍不愛了，他們也會迅速抽身，速度快到讓人歎為觀止。即便自己是被分手的那一方，天蠍也不太會對舊愛死纏爛打，若他們糾纏不清，恐怕只是因為下一個真愛還沒出現罷了。

第一名、獅子座

當獅子決定分手，就算是有千軍萬馬也抓不回來。獅子崇尚自由，不願受拘束，下定決心跟一個人交往，對他們來說已經是一種犧牲與包容了，不過在熱戀的過程中，他們會盡可能地對你好，改名換姓與願意，但這份愛的感覺如果消失了，他們就會立即恢復成過去那不受限制，自由自在的生活態度，即便你苦苦哀求他們也不為所動。

如果是你跟獅子提分手，自尊心較強的他們也會馬上表現出「沒有你我依舊可以活得精彩」的樣子，但這其實只是他們維護面子的保護色而已。