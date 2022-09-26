資深藝人溫翠蘋曾奪下環球中國小姐選美亞軍，美艷形象深植粉絲心中。昨(25日)在社群分享20多歲時的寫真照，可見少女時期的溫翠蘋，當時的顏值、身材正處巔峰狀態，泳裝尺度開到大腿根部，讓如今的溫翠蘋害羞表示，年輕時平常「保守得不敢穿」，因此身邊未能留下更多昔日美照留念。

溫翠蘋近日PO出當年穿藍色泳裝的美照，照片中，她頂著烏黑俏麗的短髮，在泳池畔側著臉站立，笑容十分清純、甜美，同時所穿的泳裝戰袍大開深V，炸出渾圓東、西半球和光滑肌膚，美肩跟玲瓏鎖骨也性感誘人，更吸睛的是，這件的泳裝一路開衩到大腿根部，令緊實修長的雙腿和半邊美尻原型畢露。

溫翠蘋感性追憶往事：「懐念這件陪我征戰國際舞台和各雜誌媒體的藍色泳裝。」，她表示當年才20出頭，平日穿搭較為保守、不敢穿比基尼，現在想來頗感後悔，忍不住感嘆「在20至26歲的顏值身材顛峰期，未能留下任何比基尼美照紀念！」，並附上哭臉符號，表現內心的無限懊惱。

泳裝辣照一經上傳吸引破千粉絲點讚朝聖，紛紛留言表示：「姊姊現在也是正值巔峰期呀」、「還好啦你穿高叉泳裝也是很性感很美的」、「小時候還會把溫姊姊的新聞及照片剪下來收藏」、「沒有什麼變啦，還是一樣妖嬌美麗呀」、「現在可以跟女兒一起穿」、「一直是我心中的女神！」