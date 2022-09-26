台股加權指數26日開低在13,993.42點，權王台積電（2330）開低在443元，大型權值股包括聯電（2303）、聯發科（2454）、中華電（2412）、富邦金（2881）等紛紛往下，美元指數飆上114新高，新台幣持續貶值，台股早盤跌幅擴大，跌點逾240點，跌破國安防線。

聯準會（Fed）21日決定升息三碼（75個基點）後經濟衰退疑慮罩頂，衝擊能源、科技類股下挫，道瓊工業平均指數失守3萬點、跌破6月前波低點。

道瓊工業平均指數9月23日終場下跌1.62％（486.27點）、收29,590.41點，跌破6月17日的前波收盤低點（29,888.78點），創2020年11月20日以來收盤新低；周K線下跌4％。

那斯達克指數下跌1.8％（198.88點）、收10,867.93點；周K線下跌5.07％，已連續第2周跌幅超過5％。

費城半導體指數下跌1.45％（35.35點）、收2,408.90點，創2020年11月4日以來收盤新低；週K線下跌％。

華南投顧指出，加權指數23日雖有塑化、金融勉強上漲撐盤，仍受半導體、鋼鐵等主要權值重挫拖累，日K連三黑、再創波段新低14,109點，整體格局受制上檔於完整空頭排列的各級均線（MA5～MA240）反壓，趨勢持續不利多方，下檔支撐仍待測試，行情暫看績優個股引領跌深反彈表現。

櫃買指數23日由於生技醫療、半導體、光電、網通等主要族群全面重挫，日K以帶量長黑失守季線（MA60）關卡、再創波段新低184.01點，各級均線糾結形成上檔反壓，趨勢不利多方。

由於櫃買市場下跌家數占比持續偏高，盤面題材利多不漲，顯見系統性風險當前，內資、大戶也心生警惕，操作上宜先汰弱留強、保全資金實力，以利後勢布局。