因3C盛行，現代人更加重視眼睛健康所需的營養，維生素Ａ、葉黃素都是目前耳熟能詳可護眼的營養素，除了常被提及的紅蘿蔔、菠菜等具有上述營養素外，國健署表示，許多全穀雜糧食物也富含這些營養素，例如玉米含葉黃素、玉米黃素；紅肉甘藷、南瓜則富含維生素A，可提升人體在暗處的視力，尤其紅肉甘薯的維生素A含量幾乎爆表。

國健署在臉書粉專「食在好健康」表示，維生素Ａ、玉米黃素、葉黃素這些都是我們耳熟能詳可以保護眼睛的營養素，事實上，不只是胡蘿蔔、金針花、菠菜含有這些營養素，許多全穀雜糧食物也有上述營養素。

國健署表示，玉米含有葉黃素、玉米黃素，這2個營養素會在視網膜上發揮作用，可以減少強光以及自由基造成的傷害。此外，紅肉甘薯、南瓜則含有豐富的維生素A，每100克的紅肉甘薯含有1049微克的維生素A，100克的南瓜含有491微克，而成人一天的維生素Ａ建議約為500-600微克，所以只要將紅肉甘薯、南瓜加入飲食中，就能輕鬆達標。

國健署並表示，攝取足夠的維生素Ａ能幫助提升暗處的視力，保護人體在光線較差的狀況下也能看得清楚，保障夜間安全。