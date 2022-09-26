不少人都有被好友惡整的經驗， 一名坐輪椅的男子低頭滑手機被朋友惡作劇，朋友推著他到戶外餐廳，讓他和3名不認識的長腿妹子坐一桌，他抬頭發現自己被整，尷尬地從輪椅上起身、單腳跳離現場，這段經過被一旁的朋友偷拍下、上傳到網路被轉發，PO主還搞下寫下「真兄弟，這種朋友給我來一打」。

原PO昨（25）日於臉書社團《爆廢公社公開版》上傳27秒短片，片中一名坐在輪椅上滑手機的年輕男子，沒注意到替他推輪椅的朋友把他推到餐廳的戶外用餐區，讓他和3名不認識的長腿妹子坐在同一桌，朋友幫他的輪椅固定後就落跑。

當輪椅男抬起頭，發現自己被整了，露出尷尬的表情，想離開卻因輪椅被固定而動彈不得，下秒竟顧不得自己腳傷，站起身單手拽著輪椅，以單腳跳的方式逃離現場，讓躲在一旁偷拍的朋友放聲大笑。上傳影片的原PO也笑說，「真兄弟，這種朋友給我來一打」。

短片在網路曝光，引發上千網友笑翻，「腳斷了，但桃花也旺了」、「嚇到都能站起來了」、「笑死！真的好鬧事」、「只有好兄弟才會這樣」、「兄弟的貼心」等。留言中也有不少人標記好友說，「等你掰咖（跛腳）我就會這樣幫你」、「你上次掰咖我應該這樣」。