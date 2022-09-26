民眾黨桃園市長參選人賴香伶（中）26日和黨籍議員參選人黃成峻（右）開記者會，痛批桃園市5處工程嚴重疏失。（賴佑維攝）

民眾黨桃園市長參選人賴香伶26日和黨籍議員參選人黃成峻開記者會，痛批桃園市5處工程嚴重疏失。如桃園國民運動中心泳池去年至今荒廢超過500天，9月20日再次公開招標，標案預算最後飆增到2024萬元，游泳池至今仍未動工修復，要桃園市長鄭文燦不要整天只想助選。

賴香伶表示，8月5日她曾和黃成峻開記者會，質疑才完工2年多的游泳池就故障，去年至今荒廢超過500天仍沒修復。當時市府回應桃園國民運動中心因原營造廠商倒閉，無法履行後續保固責任，已由新建工程處於2021年以緊急採購契約發包辦理修復工程。

不過賴香伶出示2022年5月2日公共工程委員會公文，2021年修復工程市府是以「緊急修復」名義，採限制性招標委由「救國團」辦理，但事故發生超過1年才用緊急事故發包修復，游泳池修復工程市府再以契約變更方式追加1520萬元。另上周桃園市國民運動中心泳池修繕工程再次公開招標，標案預算飆增到2024萬元，至今仍未動工修復。

賴香伶表示，救國團並非工程專業機構，市府卻以不實的緊急事故為由，將修復工程限制性招標給救國團承攬，是否跟八德國民運動中心羽球館的燈光設備一樣？花大筆錢新建，委外經營後，再限制招標給委外商修補，有問題可以甩鍋，預算還可以一編再編，以桃園國民運動中心泳池為例，修繕經費從60萬、1520萬，最後增加到2024萬。

賴香伶說，桃園除了八德和桃園兩個運動中心外，大湳消防分隊廳舍一年多來發現牆壁劣化等153項缺失，僅改善41項。平鎮文化公園地下停車場興建工程2018年動工，2020年4月30日崩塌造成1死2傷，當年11月復工，變更設計施工後，遲未完工、啟用。楊梅區公所行政大樓暨停車場興建工程2018年動工，原預定今年10月完工啟用，但2021年8月大雨後，結構體上浮45公分，施工單位緊急加設79根地錨，並灌漿15停車位增重解決，但也已經追加9200多萬元預算。

賴香伶呼籲，鄭文燦任期僅剩下2個多月，但請解決自己所製造出來的市政問題，並且對桃園市民說清楚，不要把爛攤子留給下一任市長，不要整天只想著幫民進黨桃園市長參選人鄭運鵬助選。