台南晶英酒店成立8年來首傳食物中毒事件，2樓宴會廳24日舉辦午宴與晚宴，4個結婚場共120桌1200多人，25日陸續傳出79位賓客身體不適就醫，業者留有菜色檢體供台南市衛生局採樣檢驗，強調若是飯店問題，將全數賠償。

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