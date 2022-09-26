台南晶英酒店宴會廳爆多人中毒 業者：若是飯店責任將全額賠償 10:382022/09/26 中時 程炳璋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市衛生局到晶英九店廚房採樣保存食材的檢體。（台南市衛生局提供／程炳璋台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南晶英酒店成立8年來首傳食物中毒事件，2樓宴會廳24日舉辦午宴與晚宴，4個結婚場共120桌1200多人，25日陸續傳出79位賓客身體不適就醫，業者留有菜色檢體供台南市衛生局採樣檢驗，強調若是飯店問題，將全數賠償。 竹縣＋1175 衛生局呼籲符合資格民眾赴社區接種站施打疫苗 《金融》升息潮衝擊壽險業淨值 金管會將彈性因應 業者用劇毒農藥種甘藷 農業局：將依農藥管理法開罰 #台南晶英酒店 #採樣 #宴會廳 #業者 #衛生局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄大寮排水溝死魚死鴨飄臭 疑砂石業釀禍 04:102022/09/22 地方新聞 0＋7要來了看電視才知！防疫旅館業者批政府零配套：用過即丟 21:342022/09/25 生活 竹市增1209例 衛生局籲符合施打資格幼童家長踴躍前往接種 14:232022/09/21 生活 《金融》邊境逐步解封 20家業者將重推海外突發疾病險 08:292022/09/23 財經 日本解封機票漲！業者：「預估10月會再漲」搶優惠趁現在 17:552022/09/23 生活 高雄六龜溫泉業者嘆水費太貴 陳其邁允諾降價 04:102022/09/22 地方新聞 漁業用冰業者聯合漲價 公平會瓦解冰風暴 19:512022/09/21 財經 預計10／13入境免居隔 綠委：政府勿讓業者措手不及 11:472022/09/25 政治 清水服務區經營權爭霸戰群雄並起 各路摩拳擦掌積極備標 17:062022/09/22 生活 日本即將大開國門 台業者逆勢抗漲搶客 13:272022/09/24 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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