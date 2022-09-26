美國前國務卿蓬佩奧明天受邀到高雄參加「2022全球台商經貿論壇」進行專題演講，高雄市長陳其邁將盡地主之誼，與蓬佩奧有場早餐會，媒體問及會跟他談什麼？陳其邁今（23）日未正面回應，但相信他會「愛上高雄，喜歡高雄」，至於行程安排尊重主辦單位。

首屆「全球台商經貿論壇」以「分享總經權威觀點，領航台灣經貿發展」為主軸，27日於高雄萬豪酒店登場，匯聚300位以上、來自世界各地台商，以及台灣重量級企業領袖，更邀請蓬佩奧演講，探討全球總經趨勢、供應鏈重組、產業布局及創新發展等多面向議題。

據了解，蓬佩奧26日晚間10時45分左右將抵達高鐵左營站，下榻高雄萬豪酒店，明天陳其邁將與蓬佩奧在該飯店進行早餐會，但過程不會公開。

27日論壇上，蓬佩奧將以「從世界經貿趨勢，看見台灣疫後新商機」為題，進行20分鐘演講，分享前瞻觀點，並與企業領袖焦點對談。27日下午則將轉往駁二出席小型座談，過程將不對外開放，戶外行程則比照外賓參訪規畫。

陳其邁今在議會備詢，休息時間接受聯訪，媒體問及，早餐會將跟蓬佩奧聊什麼？下午是否會帶他去什麼地方？陳其邁說，蓬佩奧來高雄行程會有論壇及一些參訪活動，尊重主辦單位安排，但相信他來高雄，一定會愛上高雄，喜歡高雄，因為高雄是台灣非常具有代表性的城市，一定可以感受到高雄人的熱情。