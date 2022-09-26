有些人雖然長得很漂亮、個性也好，卻偏偏老是遇上渣情人，讓自己遍體鱗傷，到最後甚至對愛情感到絕望、深深否定自己。《科技紫微網》運勢專欄指出牡羊座、雙魚座、巨蟹座容易遇到渣情人，自己也很苦惱，建議多相處不要太快暈船，久了才會知道彼此適不適合。

牡羊座

牡羊座看起來衝勁十足，總讓人誤以為個性很強勢，其實他們內心藏著孩子的純真，遇到愛情就會毫無判斷能力，一被撩就送出自己的真心；或者是明知對方不是好人只是玩玩，卻依然選擇飛蛾撲火，執意付出，到頭來卻是自己傷痕累累，淚流滿面。

雙魚座

有句話說你越在意什麼，就越容易被什麼控制。雙魚座就是如此，因為太渴望愛情了，所以很容易陷下去無法自拔，為愛盲目。一但對人產生好感，就會給自己洗腦，把他不良的個性在心中都掰成好的，即使知道對方是渣情人，也幻想他會心生愧疚、浪子回頭，不懂得自己及時止損，以致越陷越深。

巨蟹座

巨蟹座對待愛情很謹慎，不會輕易付出感情。但是愛上了以後，就會變得傻乎乎，一股腦的付出，不在乎事情的對錯，即使換來的只是對方一次次敷衍，你還是會繼續執著，覺得自己就是想要對人好，常常自己的溫柔錯付給不值得的人，造成自己常常受傷，需要花很多時間來療傷。