環球晶(6488)今早失守「400」元大關，股價創近2年來新低價。市場消息指出，半導體景氣下行近期，8吋矽晶圓市況率先反轉，而且是「急轉直下」，後續12吋矽晶圓產品恐也將受衝擊。早盤環球晶失守400元大關，台勝科(3532)、合晶(6182)等也都重挫逾半根停板。

矽晶圓廠，今早以合晶跌幅最重，逾6個百分點，主要是合晶8吋矽晶圓產品比重最高，由於市場供過於求，造成8吋矽晶圓報價率先走跌，市場憂心後續可能蔓延到12吋記憶體用矽晶圓，再延伸到12吋邏輯IC應用，預期客戶端於第4季到明年第1季將進行庫存調整。

目前3大矽晶圓台廠，環球晶與台勝科主攻12吋與8吋產能，長約比重較高，約有八成以上的水準；合晶的長約比重約三成，主要集中於8吋產能，該公司另有6吋與剛起步的12吋產能。

當矽晶圓現貨價低於合約價，是否會發生客戶寧可犧牲長約拿現貨的情況，仍有待觀察。以環球晶而言，12吋的產能到2028年長單都已經滿了，最長單到2031年。

對於市場變化，環球晶董事長徐秀蘭也早有準備，因應碳化矽快速成長、技術也提升的很快，環球晶決定新增製造設備項目，規畫自行設計生產碳化矽長晶爐設備，預計需2年時間開發。