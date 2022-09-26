「上櫃ESG 30指數」(IX0177)今(26)日開始發布收盤指數，並自今年11月14日開始計算、傳輸盤中即時指數。

ESG投資理念已深植人心，在永續指數已成為投資人支持永續發展重要媒介之際，櫃檯買賣中心與臺灣指數公司及國立臺北大學企業永續發展研究中心合作新編「上櫃ESG 30指數」，櫃買中心持續擴展ESG相關指數版圖。

本次「上櫃ESG 30指數」採用臺北大學企業永續發展研究中心之「台灣永續評鑑」模型，透過社會(S)、經濟(E)、環境(E)及揭露(D) (「SEED」) 四大構面，檢視企業是否設定適當永續願景，除刪除高汙染疑慮產業並搭配財務指標篩選成分股外，同時設有產業權重上限避免集中單一產業，指數編製各環節高度符合市場潮流與趨勢，帶領上櫃市場永續指數系列邁向新的里程。

觀察臺灣指數公司應用歷史資料進行指數回溯測試結果，「上櫃ESG 30指數」自108年1月3日至111年8月31日止，指數總報酬高達115.41%，優於同期間上櫃及上市大盤指數；櫃買中心長期耕耘開創永續金融商品，致力於ESG表現優異的上櫃企業被更多投資人看見，更樂見本檔指數未來成為永續相關指數化商品之連結標的，成為投資人發揮永續影響力並同時引領企業投入永續發展的優質選擇。