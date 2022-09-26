YouTuber蕾菈是「反骨男孩」成員之一，擁有精緻五官與超火辣身材，加上自然不做作的性格，受到大批粉絲們喜愛，近日在Instagram限時動態曬出一則破尺度的影片，只見她一絲不掛坐在水缸裡，讓粉絲眼睛大吃冰淇淋。

蕾菈在Instagram限時動態曬出一則黑白影片，只見她疑似一絲不掛坐在水缸裡，上半身用花朵圖案遮住重點部位，旁邊伸出一隻手似乎正在進行指導，而她也全神貫注聽候對方指令，接著表示：「那個…我說這次會全裸，我是真的有做到」，更不忘感謝老公力挺：「謝謝老公願意讓我放手完成作品，讓我在最後的青春裡留下最美的自己。」

蕾菈限動曬出疑似全裸坐在水缸裡的黑白影片，格外引人遐想。(la.112814 IG)

蕾菈日前在趕工進行年曆拍攝，她描述從早上十點開工，一直到晚上十點才收工，可以說是耗盡體力，也不忘感謝工作人員的辛勞，並呼籲粉絲要「期待蕾菈的年曆」，接著分享多則拍攝的幕後花絮，影片只見她穿著性感比基尼，還特意用水蜜桃圖案遮住身體，讓人充滿無限遐想，接著拿起沐浴球刷身體，搞笑表示：「洗車順便洗澡」。

蕾菈日前分享幕後花絮，只見她用水蜜桃圖案遮住身體，讓人充滿無限想像。（la.112814 IG）

蕾菈分享婚紗側拍。（我是蕾菈I'm Lyla Youtube）

除了享多則幕後花絮之外，蕾菈也在YouTube頻道放出婚紗側拍，只見她身穿深V開到胸下的大紅禮服，露出一對雪白北半球見客，加上拍攝場景唯美浪漫，讓她開心直呼：「今天既不會太熱也不會沒有陽光，風也不會太大大到我頭髮會亂，太讚了」。