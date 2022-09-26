民眾黨新竹市長候選人高虹安日前遭周刊指論文疑似抄襲，高大動作秀證據強力否認，但也因一句「中華大學夜間部」意外引發戰學歷風波。而根據一份2萬多人參與的最新新竹市長網路投票顯示，高虹安雖「最被看好」當選市長，但卻也有高達40.8%的人「不知道」要投誰！

入口網站《Yahoo》22日起以「經歷和學歷，你覺得哪個重要？」為題進行網路民調投票，本次投票共有三題，分別為「經歷和學歷，你覺得哪個重要？」、「你認為參選人的學歷會產生加分效果嗎？」、「你看好誰當選新竹市長？」投票將統計至10月1日。

在問題一「經歷和學歷，你覺得哪個重要？」中，有高達51.9%的網友投給了「一樣重要」，另有38.6%的網友認為經歷較為重要。

問題二「你認為參選人的學歷會產生加分效果嗎？」方面，選項「加分一點」獲得最高得票（49.6%），「不太加分」與「加分很多」則分別以20.3%與13.4%排名第二與第三。

最後在問題三「你看好誰當選新竹市長？」34.9%的網友投給了高虹安，民進黨候選人沈慧虹與國民黨候選人林耕仁則分別得到10.3%與8.7%的支持度，但有高達40.8%的網友投「不知道/沒意見」的選項。惟此投票是全國網友皆可參與，並非只針對新竹市民，代表的是一般網友意見。