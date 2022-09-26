年底九合一選舉，台北市長之爭特別受到矚目，資深媒體人黃暐瀚指出，剛過去的周末，3個主要候選人民進黨陳時中、國民黨蔣萬安與無黨籍黃珊珊都有犯錯，而「誰能止錯、不再犯錯」，就可贏得最後勝利。

最近幾天「票投陳時中，就是支持周玉蔻」這句話備受討論，對此，陳時中跳出來表示，「那我也可以說，票投蔣萬安就是支持周玉蔻，要扣帽子大家來扣」，黃暐瀚認為，陳當然可以表達意見，但有沒有人信才是重點。

黃暐瀚強調，若陳時中覺得「時指緊蔻」是台北多數民意，那就不用怕被跟周玉蔻連結，但要是感到不妙、可能會「玉時俱焚」，那就該表態切割。

而蔣萬安的競辦發言人李德維則在接受媒體專訪、談及陳時中批蔣歷練不夠時，脫口而出「牙醫師不算醫師」，引發各界熱議。黃暐瀚建議，李德維如無法拿出自己並未說「牙醫師不算醫師」這句話的證明，那麼就該壯士斷腕，立即請辭發言人、止血翻頁。

最後，黃暐瀚質疑，黃珊珊怎麼會跑去北市大舉辦競選總部成立大會？他提到校門口明明掛著「謝絕競選活動」告示，雖然過往很多政治人物的造勢晚會，會選在學校操場禮堂，但為免爭議，應該能免則免，別自找麻煩。

「台灣選舉，有2個鐵律：1.票多的人，贏。2.犯錯少的人，贏。」黃暐瀚直言，一個周末過去，陳時中、蔣萬安、黃珊珊都分別犯了錯，這些錯有大有小，誰能止錯、不再犯錯，就會是台北市長最後的勝選者。