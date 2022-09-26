御宿集團總裁、高雄市觀光協會理事長劉坤福（右三）為「陳其邁觀光產業後援會總會長」，他指出，觀光產業雖受疫情重創，但高雄在防疫第1名的市長陳其邁帶領下，不僅招商成績亮眼，觀光活動、城市行銷表現更加優異，獲旅館、旅行業、商圈、客運等業者代表力挺高票連任，再拚4年。（柯宗緯翻攝）

國境解封在即，高市觀光產業大老上周組成「陳其邁觀光產業後援會」，力挺高雄市長陳其邁連任，再帶領觀光產業界衝出好成績。（柯宗緯翻攝）

國境解封在即，高市觀光產業大老上周組成「陳其邁觀光產業後援會」，力挺高雄市長陳其邁連任，再帶領觀光產業界衝出好成績。（柯宗緯翻攝）

國境解封在即，高市觀光產業大老上周組成「陳其邁觀光產業後援會」，力挺高雄市長陳其邁連任，再帶領觀光產業界衝出好成績。陳其邁今（26）日指出，因應國門打開後，為吸引國外旅客，將打團體戰行銷高雄，尤其明年港埠旅運中心將正式啟動，也會配合郵輪觀光，帶動觀光產業發展。

陳其邁今受訪時指出，透過組成推動觀光的大聯盟，用團隊作戰的方式，整合旅宿、交通等業者，提出好的觀光路線來做整合行銷，就是希望說，能夠在國門打開後，吸引更多國外旅客，像東南亞、東北亞，甚至有很多歐美旅客，都可以前來高雄旅遊。

陳其邁強調，高雄擁有山海河港，尤其原民區有豐富、多元的文化，更重要的是，明年旅運大樓就可以正式啟用，也配合郵輪觀光，來帶動整體觀光產業發展，因此會用團體作戰方式來大力行銷高雄。

御宿集團總裁、高雄市觀光協會理事長劉坤福為「陳其邁觀光產業後援會總會長」，他指出，觀光產業雖受疫情重創，但高雄在防疫第1名的市長陳其邁帶領下，不僅招商成績亮眼，觀光活動、城市行銷表現更加優異，獲旅館、旅行業、商圈、客運等業者代表力挺高票連任，再拚4年。

身兼高雄市旅館商業同業公會理事長的「陳其邁觀光產業後援會副總會長」周文彬也肯定陳其邁為振興觀光，舉辦台灣燈會、文博會、台灣設計展等全國性展演，更打造熱氣球、風箏節、鹹酥雞嘉年華和冰品市集等在地特色活動，吸引許多外縣市遊客到訪，住房率屢屢開出紅盤。

陳其邁觀光產業後援會副總會長、中華民國旅行商業同業公會全國聯合會監事會主席吳盈良則感性提到，疫情期間，在旅行業遭逢最大挑戰的時刻，陳其邁推出高雄券振興，為旅行業注入活水，成為疫後觀光能量的基石。