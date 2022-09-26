花蓮玉里赤科山產業道路本月18日因池上強震影響多處坍方，緊急搶通於23日開放通行後，隔天又因大雨造成土石鬆軟，多處路段的落石不斷從邊坡滑落，阻礙通行。（玉里鎮公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮玉里赤科山產業道路本月18日因池上強震影響多處坍方，緊急搶通於23日開放通行後，隔天又因大雨造成土石鬆軟，多處路段的落石不斷從邊坡滑落，阻礙通行。（玉里鎮公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮玉里赤科山產業道路本月18日因池上強震影響多處坍方，緊急搶通於23日開放通行後，隔天又因大雨造成土石鬆軟，多處路段的落石不斷從邊坡滑落，阻礙通行。（玉里鎮公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮玉里赤科山產業道路受本月18日池上強震影響多處坍方，怎料緊急搶通於23日開放通行後，隔天又因大雨造成土石鬆軟，多處路段邊坡落石不斷滑落，阻礙通行，玉里鎮公所已於該路4K處設置警戒線管制人車，近日也將視天候狀況與相關單位上山搶修，盡快恢復路段交通。

玉里鎮代理鎮長江東成指出，赤科山產業道路本月18日因規模6.8強震中斷，經鎮公所與公路總局玉里工務段、水保局花蓮分局等單位協調，採上下搶修方式，已於23日搶通，但這2天因鋒面影響，山區連日降雨，多處發生嚴重坍方。

江東成說，工程人員25日上山搶修，但天候不佳，邊坡不斷有落石崩落，增加搶修風險，當天下午與相關單位開會，考量中央氣象局對花蓮發布大雨特報，決議暫停搶修工程，待未來2、3天天候及邊坡穩定再重啟搶修工作，不過搶修機具皆已待命中。

玉里鎮公所表示，赤科山產業道路目前6.4K、7K、7.5K、8.2K及19k等處皆有坍方情況，且土石坍方量大，邊坡也持續滑動中，為確保用路人及搶修人員安全，已在4K處設置警戒線管制人車，但因持續降雨，縣府已請消防局出動空拍機巡查其他路段是否也有坍方發生。

江東成也呼籲民眾近日先不要前往赤科山活動，若必要通行，請遵守沿線的交通管制規定，在搶通前勿行經此路段，可改走竹林產業道路通行。