水腫對於血液循環不佳者頗是困擾，除了外觀，也可能造成腫脹不適、更是疾病徵兆。醫師表示，所謂嚴重水腫是指水腫凹陷超過0.5公分，或是回彈恢復時間超過10秒，常是心臟衰竭、腎臟衰竭、肝硬化末期這3種原因造成，建議趕緊到醫院詳細檢查。

水腫對於血液循環不佳者頗是困擾，除了外觀，也可能造成腫脹不適，中醫師賴信甫在其臉書上表示，避免久站、久坐、翹腳、盤腿這4大NG姿勢，可有效預防水腫，但若真的因工作無法避免，可試試拉筋、泡腳等動作消腫。

針對嚴重水腫，賴信甫受訪時表示，可能是心臟、腎臟衰竭，或是肝硬化末期這3種原因。他說明，因心臟是全身血液的動力來源，如果心臟動力不足，使得下肢血液無法回流回心臟，血液囤積在下半身就容易造成水腫，還會伴隨走路就容易喘、胸悶、心跳不規律的症狀。

腎臟衰竭也會造成水腫。他表示，因腎臟能幫助代謝廢物，與多餘的水分自小便中排出，也會再吸收營養物質如蛋白質，如果腎臟機能下降，造成身體內多餘的水分無法從小便排出，就會造成全身性的水腫；此外，因腎臟無法再吸收蛋白質，也會造成小便充滿蛋白質而有泡泡尿的情形。

賴信甫並表示，肝硬化末期也會造成水腫，肝臟除了幫助身體解毒，還能製造「白蛋白」提升血管的滲透壓，肝硬化末期時，除了黃疸的症狀之外，肝臟會逐漸失去製造白蛋白的能力，造成血管內滲透壓下降，大量水份和電解質從血管流出到腹腔形成腹水，所以肝病患者都會挺著充滿水的大肚子，腹水造成腹腔壓力過大，因此阻塞下腔靜脈流回心臟，而造成下肢水腫。