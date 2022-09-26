就讀中山工商觀光事業科的秦棠彥，在17日晚間台東發生6.4強震時，倉皇逃出房間並以肉身保護阿嬤，監視器畫面曝光後在網路瘋傳，引起大批網友留言轉發，秦棠彥的身分也在25日曝光，中山工商校長林昭億為表揚秦棠彥的孝行與勇氣，親自頒發獎狀嘉勉。

台東關山地區發生強震後，秦棠彥的表姐PO出強震當下高雄市鳳山區一戶人家的監視器畫面，只見強震發生時秦棠彥從房間衝出來，不懼強烈搖晃，以肉身護住在客廳看電視的阿嬤，影片讓10萬名網友點閱，並紛紛留言狂讚「超級護盾」、「連我看了都想哭」、「看了心好暖」、「真男人」。

秦棠彥表示，家住在6樓，強震當時正在房間睡覺，卻感覺到天搖地動，才會第一時間衝出房門找在客廳看電視的阿嬤，擔心吊扇或其他物品砸落，直覺地以身體護住阿嬤，沒想到表姐上傳影片，引發熱議。秦棠彥指出阿嬤從小照顧他長大，孝順原本就是天經地義。

秦棠彥的導師陳怡如指出，秦棠彥從小就調皮活潑，小時候曾拿洗髮精往身上倒，也曾把話筒丟進魚缸裡，差點把阿嬤氣到高血壓，如今長大懂事，反倒成了阿嬤的好幫手，有空就陪阿嬤散步或醫院看診拿藥，而秦棠彥自認很理所當然的護嬤動作，卻引起如此廣大的迴響，讓他受寵若驚。

校長林昭億表示，該校是全台唯一將品德教育列為校訂必修課程的學校，師生共同的努力與實踐，此次秦棠彥的孝行，全校師生均以他為榮，同時決定把此次孝行納入品德教育課程案例分享。