蘋果過往推出iPhone新機都會引發搶購潮，許多大陸的黃牛趁機大賺一筆，但這次卻踢到鐵板，根據陸媒報導，今年iPhone 14因為官方發貨速度超乎預期，加上換機需求下降，造成黃牛集體翻車，甚至有黃牛在路邊擺地攤虧本賣iPhone 14，引發外界關注。

綜合陸媒報導，有黃牛透露，iPhone 14發售的第一天，他們就購入了各種機型，一共買下200多支，不料iPhone 14在發行當天就跌破發行價，黃牛實際報價比官方價格還低100到500元人民幣（以下同，折合約新台幣452元到2260元不等）。

北京黃牛牛明說，按照過往經驗，iPhone開賣之初想盡辦法優先搶到手機，絕對能包賺，「一支iPhone最高可以賺5000、6000元（折合約新台幣2萬2到2萬6元），一個月賺30多萬元（折合約新台幣135萬元）很正常，厲害的甚至可以賺百萬元以上。」

然而今年iPhone 14在官方快速發貨、用戶期待值下降等因素下，大陸黃牛因此遭受痛擊。牛明感嘆，「沒有人相信帶著動態島的iPhone 14會失敗」，透露加價買回來的蘋果手機，根本賣不出去，只好在路邊擺地攤虧本求售。

值得注意的是，iPhone 14目前已跌破發行價，最誇張的是512G版本，原價8699元（折合約新台幣3.9萬元）的512G版本，報價僅剩7730元（折合約新台幣3.5萬元），iPhone 14 Pro則較搶手。

黃牛孫哥表示，iPhone 14虧100元以上倒貼賣出，iPhone 14 Pro加價300元（折合約新台幣1400元）， iPhone 14 Pro Max金色、白色1T機型加價500元（折合約新台幣2200元），黑色、暗紫色則加價600元（折合約新台幣2700元）售出。」