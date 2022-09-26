張淑娟赴北檢提告周玉蔻 蔣萬安這樣說

媒體人周玉蔻近來緊咬國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴20多年前的「晶華緋聞案」，爆料該案女主角就是前中姐張淑娟，張淑娟及今早正式提告。蔣萬安今痛斥，過去高舉人權、女性尊嚴的民進黨，為了選舉公然成為幫凶，感嘆台灣現在邪佞當道，妖魔橫行，他會贏得勝選證明邪不勝正。

張淑娟今早提告周玉蔻，前總統馬英九也鼓勵蔣萬安也提告周玉蔻。對於是否採取法律行動，蔣萬安拍攝節目前受訪指出，選舉到這個地步，還是必須要有一個底線，不應該牽連無辜，很難想像到今天台灣，竟然對一個人的安全、名譽、尊嚴可以公然踐踏到這個地步。

他炮轟，過去高舉人權、女性尊嚴的民進黨，為了選舉卻公然成為幫凶，專門負責媒體紀律的NCC還一片靜默，在惡人面前表示沉默、默許，過去滿口仁義道德，今天卻是滿肚子機關算盡的醜陋。

蔣萬安強調，在這場選戰，必須透過勝選，告訴對手及民眾，這樣低劣惡質的選舉模式是被民眾所唾棄的。

陳時中近日切割周玉蔻，但周玉蔻稱「放電開示」，還喊出「蔻蔻姐敬愛你」。蔣萬安提到，這個社會對於他們一搭一唱感到非常厭惡、無奈，他對他們小倆口談情說愛一點沒興趣都沒有。

他說，最重要的是政媒合一這樣的惡劣行徑到底還要維持多久，現在的台灣，蟬翼為重，千鈞為輕，黃鐘毀棄，瓦釜雷鳴，邪佞當道，妖魔橫行，濫傷無辜，毫無羞恥，他會盡所有力量，在這次選戰中勝選，才能夠真正告訴民眾，證明給大家看邪不勝正。

另外，有市議員參選人今天到台北地方法院按鈴申告，指章孝嚴改姓一事認領文件不全、涉及特權認領，要求透過司法途徑公開當時文件，以釐清事實真相。蔣萬安指出，他尊重每人提告權利，只是在這次選戰中，為了參選議員而操作這個議題，「我想他是在向周玉蔻看齊」。