隨著時代進步，寫信似乎令人遺忘。樹德科大藝術管理與藝術經紀系大一學生在9月28日教師節前夕，今年再度發起一人一信活動，感謝過去的高中職老師的教誨。

來自高雄市林園高中的大一新鮮人蔡宜蓁，向母校老師分享自己在進入大學後，已經是處於一個縮小版的社會當中，專業知識要學習，人際關係要練習，對於不擅長社交的自己是第一個挑戰。

畢業於樹德家商表藝科的唐永芳想念在母校的生活，每天被老師叨叨念念、被追著繳交假卡、被再三提醒提交作業的叮嚀、有事沒事跑到辦公室找老師的日子等，唐以文字自嘲年少輕狂的任性及對老師的思念。

遠道而來的桃園市振聲高中的劉政哲透過書信告訴老師，自己就讀的是藝術管理相關科系，是他最喜歡的領域，進入大學很快就適應藝管系的課程，也結交許多好朋友，未來有機會一定要跟學弟妹好好分享。

藝管系專任教師黃靜惠表示，一人一信運動是培養學生在生活禮儀態度，其衍生的新聞稿寫作訓練則是呼應系上「藝術應用」與「創新管理」的核心課程，建立學生有系統地跨領域學習模式，以成養成學生練習書寫或撰寫論文的能力。