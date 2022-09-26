台中一名31歲劉姓男子今年5月某日晚間，尾隨一名落單的女子，藉故上前替對方拍掉背後的蟑螂，接著手順勢往下觸摸女子的臀部，慘被扭送進警局。台中地院審結，依犯性騷擾罪，處拘役50日，得易科罰金5萬元。可上訴。

判決書指出，劉姓男子今年5月某日晚間行走於台中市一處道路上，見到前方有名女子落單，便尾隨女子，假借問路向女子搭話，接著向女子表示，「妳背後有蟑螂！」趁勢伸手觸摸女子的臀部3下，摸完隨即落跑，但遭侵犯的女子立刻報警，劉男則被帶回警局法辦。

劉男接受偵訊時認罪，檢察官核對女子的指訴、性騷擾事件申訴書、現場監視器錄影畫面截圖及蒐證照片等證據，堪認劉男罪嫌，依法向台中地院聲請簡易判決處刑。

台中地院指出，劉男藉故搭訕，還以拍蟑螂為由，趁隙觸摸被害人臀部，使其產生遭侵犯的不舒服感覺，顯然對於女性身體絲毫不尊重，造成被害人心理陰影，也對社會治安產生不良影響，參酌劉男犯案時間短暫，也態度良好認罪，故依犯性騷擾防治法第25條第1項之性騷擾罪，處拘役50日，得易科罰金5萬元。可上訴。