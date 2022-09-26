向來跟媒體不大對盤的湖人後衛韋斯布魯克，26日難得在湖人季前媒體日認真回答每個提問，當被問到是否感覺不被湖人需要的尖銳問題，他說：「我不在乎！只要做好自己工作，是否被需要並非那麼重要，最重要的是我拿出努力態度，保持職業精神，上場付出最大努力。」

畢竟湖人今年夏天先後找來貝弗利、薛洛德兩名後衛補強，也讓韋斯布魯克在湖人地位越來越危險，就連先發位置可能不保，「只要讓球隊贏球，要我做什麼都可以。我對我們上限保持樂觀，依我看來，我和詹姆斯、安東尼戴維斯仍可打出無敵表現。」

只是面對上季遭到媒體與球迷瘋狂批評表現太爛的窘境，韋斯布魯克不禁坦承，糟糕比賽是NBA一部分，他可以理解，唯一造成他影響的是，那些充滿惡意的批評，已經徹底影響到他最親近的人，包含他的父親、母親、老婆、兄弟、好友。

「作為一個家庭，我們從不需要去應付那些東西，那是最困難的事情，在球館內被狂噓，但我的孩子們就坐在那裡。」韋斯布魯克說，「我會犯錯，上季有時候我可以打更好，我必須承擔責任，面對新的球季，我感覺自己做出比上季更好準備了。」