2023新北市萬金石馬拉松將在明年3月19日登場，今（26日）中午12時起開放報名。新北市長侯友宜今出席記者會表示，2023年萬金石以申請世界田徑總會金標籤認證及國際責任運動標章為目標，將成為亞洲首場綠色認證金標賽事，實踐「責任運動」精神，為環境永續盡一份心力。

侯友宜致詞時指出，新北市是第一個簽署「氣候緊急宣言」的城市，並發布「新北市2050淨零路徑暨氣候行動白皮書」，以「2030年減碳三成，2050年淨零碳排」打造永續城市，萬金石馬拉松是新北市招牌，2023年將以實際行動申請國際責任運動標章，成為亞洲首場綠色認證賽事。

中華民國田徑協會理事長葉政彥表示，萬金石馬拉松目前是台灣唯一銀標籤賽事，田協將攜手新北於2023年申請世界田徑總會金標籤認證，將吸引更多奧運等級的菁英選手參賽。

新北市體育處指出，除國際責任運動標章，賽會將同時申請ISO 20121 (活動永續管理系統)、ISO 14067 (產品碳足跡) 兩項認證，從活動規畫、辦理到後續廢棄處理，以永續性為首要考量，減少對社會、經濟及環境衝擊。

在減碳作為方面，除使用環保可回收材質製作選手跑衣，更首創將選手衣保袋與新北環保兩用袋結合，減少一次性浪費，創造循環利用價值。

今年萬金石馬拉松也邀請曾獲德國iF設計獎，也是亞洲最具影響力設計獎的設計師彭冠傑操刀賽事形象視覺，運用組合式視覺做出賽事品牌的大膽突破，並用圖像感中文標語「下一萬步」呈現不斷前行的道路，也董事長樂團主唱「吉董」一起暢聊跑步音樂。

體育處說，萬金石馬拉松報名登記時間為9月26日中午12時起至10月31日中午12時，11月1日下午6時於官網公布抽籤結果。

侯友宜也說，萬金石馬拉松他參加多年，這兩年因疫情沒有下去跑，他明年會不會連任不確定，但他與所有跑者相約明年3月19日見。