今年師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會今在陽明山中山樓舉行，蔡英文總統感謝教師在過去2年多疫情期間守護校園；行政院長蘇貞昌則說，政府每年不斷增加教育經費，現在一年達3500億元，但教育環境改善了，把學生教好還是要靠老師。

今年共有72位教師榮獲師鐸獎、20位教師榮獲教育奉獻獎以及309位服務滿40年的資深優良教師，近800名教師、眷屬、貴賓及相關人員出席典禮，蔡英文總統及蘇貞昌也頒獎給獲獎者。

蔡英文感謝獲獎教師在教育崗位上長期耕耘、無私付出，秉持愛心與耐心，為致力提升教育品質。她提到，過去2年多因為疫情，校園防疫指引不斷在調整，老師一起參與防疫守護校園，她非常感謝。

蘇貞昌則說，現在老師教的對象和方法都很不一樣，尤其過去2年9個月在疫情之下，老師有時候要實體上課、有時要線上上課、有時又要實體及線上混合上課，忙得一個頭兩個大，這是新時代的考驗。

蘇貞昌進一步提到，過去老師開口就是鐵律、真理，但現在不一樣了，老師一說話，學生在台下立即用google搜尋資料來指正老師哪裡說錯了，讓老師教學面臨更多的挑戰與困難。但不變的是，老師一直都是學生學習的榜樣。

蘇貞昌指出，政府非常重視教育，過去教育經費每年都在增加，現在已經達到1年3500億元，過去想像不到的班班有冷氣、班班有網路、生生用平板及偏鄉學生營養午餐，現在都已做到或改善。他認為，教育環境改善，但教育出一代一代的好人才還是要考老師。

教育部長潘文忠則說，為了因應數位學習趨勢，從2017年起，教育部透過前瞻基礎建設計畫投入150億元，為數位學習環境奠定基礎。此外，因應十二年國教新課綱推動，期待課堂風景是「學生學習與教師教學」交互相成，老師透過精進教學與反思學習，引導學生成為主動學習者，並將所學整合活用在生活中。