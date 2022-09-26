此次台灣設計展的設計中島備受矚目，9月30日起將於棧5庫推出｢不朽青春｣展覽，邀請曾經短駐、或已生根於高雄的青年文創設計人才齊聚一堂，打造最「漾」的設計展。｢不朽青春｣展覽提前於駁二IG推出41款「青春濾鏡」，高雄市長陳其邁與副市長史哲、文化局長王文翠、青年局長張以理，大玩青春濾鏡，展現出可愛又文青的一面。

「不朽青春」展覽參與設計師共51位，包含2020國慶主視覺操刀設計師曾國展、2022獲台灣第1座葛萊美裝幀設計獎的設計師于薇、2021與2022年金曲視覺操刀設計師楊士慶、用老花窗說台灣故事的｢老屋顏｣設計師楊朝景與辛永勝等人。

陳其邁套用了由文創品牌老屋顏以駁二倉庫與公仔做為鐵窗花設計的濾鏡，在社群上更貼近青年世代。陳其邁表示，城市的未來需要年輕世代的勇氣與創新，青年設計師往往具有多元、開放、不設限的特質，青年設計能夠帶給城市面對問題、適應未來的前行力量。

史哲則套用曾參展2018青春設計節的設計師童園婷的「啟航」濾鏡，以高雄海港啟航呼應青春一切的開端。史哲表示，高雄就像一座人才孵化器，透過各項文化與青年政策，挖掘、吸引、孕育出許多設計創意人才，並逐步站上國際舞台發光發熱。

文化局局長王文翠表示，「不朽青春」首次匯聚高雄多年來的培育人才，透過全新設計作品傳達新世代的世界觀，並用設計訴說與高雄相遇的青春故事。

41款濾鏡匯集各種高雄元素，每款濾鏡都賦予了不同的風格與意念，民眾在開展前就可以到駁二藝術特區IG平台點選濾鏡功能，一起在網路社群發散城市創新青年設計力。