洋基26日對紅襪系列賽最後一戰，距離全壘打紀錄只差1轟的「法官」賈吉（Aaron Judge）被下雨阻斷機會。賈吉前面3個打席有1支二壘打與1次四壞保送，1次中外野飛球出局，雙方打完第6局因為雨勢過大而提前結束。洋基藉著安打與失誤拿下2分，最後以2比0獲勝，靠著雨神完成對紅襪的4戰橫掃。

當時洋基不巧打到第九棒結束，擔任第一棒的賈吉有可能損失了兩個打席，洋基只剩下10場例行賽，對他而言現在每個打席都很寶貴。花大錢買主場票的球迷肯定更加失望，洋基的下一個系列賽要遠赴加拿大對藍鳥3連戰。

美聯單季61轟的紀錄保持人馬里斯（Roger Maris）曾被雨神「沒收」了1支全壘打，發生在美國時間1961年7月17日，當時因為雨勢過大而取消比賽紀錄，馬里斯那天轟出的全壘打也一併被抹去。季末因為洋基有1場無結果的比賽（和局）加打了第163場，馬里斯正好就在第163場敲出歷史性的第61轟。

貝比魯斯（Babe Ruth）1927年的例行賽為154場（同樣因為補賽而加打了第155場），他正好就是在第154場敲出第60轟。可以說貝比魯斯、馬里斯都是讓球迷焦急地等到最後一刻才轟出去。洋基此戰節省了幾位牛棚戰力，先發左投柯特斯（Nestor Cortes）6局無失分，獨力「完封」紅襪取得第11勝。