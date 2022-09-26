位於大連瓦房店市的遼寧紅沿河核電站是大陸東北的首座核電站，也是東北最大的電力能源投資項目。根據央視報導，近日隨著6台機組全面投產，成為大陸運裝機容量最大的核電站、也是世界第三大核電站，在運總裝機容量達到670萬千瓦，並作為東北首個核能供暖項目，預計今年冬天周邊紅沿河鎮的居民就能用上核能供暖，計畫供暖面積達24.24萬平方公尺，比傳統煤電供暖效率更高。

據了解，紅沿河核電站總投資近900億元人民幣，2期工程5、6號機組投運以來，為東北經濟發展提供源源不斷的「綠色動能」。據測算，6台機組滿發條件下，年發電量可達480億千瓦時，約占遼寧省社會用電總量20％，等效於減少標煤消耗約1452萬噸，減排二氧化碳約3993萬噸，相當於種植10.8萬公頃森林。

據指出解，紅沿河核電站2期工程5、6號機組，採用了38項重大技術改進，具備3代核電的技術特徵，提升安全性能和發電水準，且設備大陸國產化率達到了80％。其中蒸汽發生器、汽輪發電機等關鍵核電設備均由大陸廠家製造。