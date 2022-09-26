針對接種高端民眾去日本需自費3000多元做PCR，前指揮官、民進黨台北市長參選人陳時中稱疫苗承不承認，各國有各國的考慮，不能強迫人家，相信外交單位及外館都在努力中，遭外界質疑推卸責任。國民黨台北市長參選人蔣萬安說，陳有兩個好朋友，一個是媒體人周玉蔻，一個是高端，一個會胡亂攻擊人，一個打了會虧錢，千錯萬錯都是別人的錯，他們永遠不會錯。

蔣萬安今天受訪時痛批，陳時中有兩個好朋友，一個是周玉蔻，一個是高端，一個會胡亂攻擊人，一個打了會虧錢。台灣民眾非常喜歡到日本旅遊，特別年輕人，現在如果打了高端要多花3000多元做PCR，對年輕人來說是很重的負擔。

他轟，看到陳時中對高端、周玉蔻還是百般的護航，千錯萬錯都是別人的錯，他們永遠不會錯。

而衛福部長薛瑞元昨稱，沒看過一個國家的人，攻擊自己研發的生技產品。蔣萬安強調，沒有人反對國內本土疫苗研發，當時他最早提出紓困條例的版本，裡面就有鼓勵國內疫苗研發的獎勵金等等的機制。

他提到，國人無法接受的是整個相關程序有沒有符合國際標準，照階段符合相關要求，如符合世界衛生組織等，再發給EUA，這是國人最關注、最想知道的，反觀今天國際間包括日本不承認，到底理由是什麼，大家就要來檢視，這才是大家有疑慮的地方。