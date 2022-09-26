肇事的自小客車停靠路旁，駕駛卻不見蹤影，員警懷疑為酒駕案件，立刻於附近搜索找人(于家麒攝)

經圍觀民眾指引，警方立刻於附近暗巷逮到肇事駕駛，立即帶回警局實施酒測(圖／民眾提供)

金門山外車站旁昨(25日)晚19時16分許發生一起交通意外，一部白色自小客車，沿金湖鎮黃海路監理所往新市圓環方向行駛，在黃海路與復興路口，追撞前方因等候行人穿越馬路之普通重型機車，造成普通重型機車乘客手腳多處擦挫傷送醫。警方據報趕抵現場排除事故，有關交通事故肇事責任警方目前尚在查證中。

這起車禍發生時，一旁的新市籃球場正在熱鬧的舉辦第15屆金湖海灘花蛤季歌唱大賽預賽活動，現場滿滿的人潮在享受音樂之際，被突如其來的碰撞巨響所震驚，紛紛引頸觀望、議論紛紛。

位於附近的金湖分局員警迅速趕至現場處理事故，將傷者緊急送醫，卻發現肇事白色自小客車駕駛不見蹤影，經圍觀路人指引，才在一旁暗巷中逮到肇事駕駛，立即帶回分局實施酒測，果不其然酒測值超標，進行開罰。

金湖分局提醒駕駛人，酒駕為全民公敵、人民所厭惡，為貫徹政府「酒駕零容忍」政策，立法院已完成道路交通管理處罰條例及刑法185之3條條文提高刑責修正。警方除加強路檢取締酒駕外，也再次提醒民眾「喝酒不開車、開車不喝酒」，如果餐敘可能飲酒時，建議多利用「酒後代駕服務」、「指定駕駛」或改搭計程車，以保障安全，避免發生憾事，造成難以彌補的傷害。

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