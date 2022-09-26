富邦金(2881)旗下富邦證券推出美股智慧下單(長效單、觸價單)交易服務，買進、賣出最多可以選擇90天(含假日)長效交易，亦可將長效單與觸價單功能彈性搭配設定，協助投資人免熬夜盯盤，輕鬆掌握美股交易時機，並達成紀律投資的目標。

富邦證券指出，美股為全球市值最大的市場，個股高達7600多檔，富邦證券美股專區特別提供美股篩選器，協助投資人找出有興趣及潛力的投資標的，再透過智慧單服務設定交易條件，例如：觸價單及長效單，當市場價格達到投資設定的目標，就可以觸發下單委託，若不想每天熬夜下單，即可增加設定「長效單」，最多90天(含假日)內持續有效，讓美股交易更輕鬆。富邦證券美股專區除了提供美股即時報價、美股庫存即時損益、行業熱圖、美股篩選器、到價提醒、個股健檢、財務儀錶板、全球分析師評價等實用功能，還可同時交易香港、日本、新加坡、英國、德國、中國(滬深港通)市場。

據統計，上周單一國家股票資金流向，美國股票轉為賣超，單週賣超40.1億美元；歐洲連32週賣超，單週賣超28.2億美元；中國連4週買超，單週買超38.3億美元。產業型類股資金流向：科技類股連3週賣超，單週賣超1.6億美元；健康醫療類股連2週買超，單週買超2.1億美元；金融類股連3週賣超，單週賣超7.0億美元。