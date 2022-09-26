四維航(5608)原本辦理現增資4000萬股，考量近期受到國際局勢影響，使得資本市場變化劇烈，為尋求較佳發行時點並順利完成資金募集，以維護股東權益，擬向主管機關申請延長募集期間三個月。

2021年散裝景氣大好，四維航結束連6年虧損，全年EPS達到7.16元，今年6、7月營收連創新高，8月仍維持在6億元以上高檔水準，累計前8月營收48.09億元，年增57.9％。

雖然BDI指數因即將進入冬季，歐盟各國開始增加冬季儲煤，大陸經歷封城、限電，庫存量低，帶動BDI指數9月以來走勢強勁。但資本市場無情，國際股市動盪，投資人信心匱乏，四維航股價從今年4月51.9元的高點滑落，到9月中旬呈現腰斬情況，今天亦受大盤影響，跌幅超過5％。

由於市況不佳，四維航現增募集決定延長3個月，至明年1月27日止。而近期全球糧食、煤炭、鐵礦石發貨量明顯增加，帶動BDI指數大幅走揚，有望為散裝航運市場提供支撐及公司營運挹注動能。